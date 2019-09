Der Jury des Deutschen Buchpreises hat die Shortlist bekannt gegeben: In der engeren Auswahl befinden sich die Romane "Das flüssige Land", von Raphaela Edelbauer, "Kintsugi" von Miku Sophie Kühmel, "Nicht wie ihr" von Tonio Schachinger, "Herkunft" von Saša Stanišić, "Winterbienen" von Norbert Scheuer "Brüder" von Jackie Thomae. Vergeben wird der Preis zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse.

Dabei fallen verschiedene Dinge auf: Zum Einen hat die Jury neuen Stimmen den Vorzug vor etablierten Autoren gegeben. Zumindest Nora Bossongs viel gelobten Roman "Schutzzone" oder Marlene Streeruwitz' "Flammenwand" galten als Favoriten, fehlen jetzt aber auf der Shortlist. Stattdessen befinden sich jetzt gleich drei Debütanten in der engeren Auswahl. Die Hälfte der Shortlist-Autoren wurde in den Neunzigerjahren geboren.

Diese Altersstruktur rückt zwangsläufig Themen in den Vordergrund, die in der deutschen Literatur relativ neu sind: In allen nominierten Romanen gehe es "um den Ort der globalen Welt, von dem aus das eigene Dasein zu begreifen ist", schreibt der Jury-Sprecher Jörg Magenau. Vor allem die Identität des Mannes sei problematisch geworden. Vielleicht habe der Generationswechsel damit zu tun, "dass die Jüngeren bei diesen Themen schärfer hinschauen", so Magenau. In der Zusammensetzung der Liste wird außerdem die Ambition erkennbar, die literarische Landschaft in Deutschland in ihrer Gesamtheit abzubilden.

Die Hälfte der Nominierten ist weiblich und wenn man den Anteil der Migrationshintergründe auszählen wollte, geriete man schnell an die Grenzen des Konzepts. Auch das ist eine Leistung dieser Liste. Wäre zum Beispiel Jackie Thomae mitzuzählen, weil sie einen guineischen Vater hat, den sie allerdings erst spät kennen gelernt hat? Oder Tonio Schachinger, der laut Verlagsauskunft in Neu Delhi geboren und in Nicaragua aufgewachsen ist? Das ist eher selten: Schon die Liste selbst erschüttert die Begriffe.