Von Andrian Kreye

Shirley Bassey hat eine neues Album herausgebracht. Verzeihung. Dame Shirley Bassey heißt das, für die Normalsterblichen. Das Album trägt den Titel "I Owe It All To You" (Decca). Ich verdanke euch alles. Der ist an ihre Fans gerichtet. Und es klingt wie immer. Bläserexplosionen und Streicherwolken, über denen sie ihre Stimme aufwallen lässt. Hie und da taucht mal eine elektrische Gitarre auf, aber das klingt alles immer noch so, als hätte sich in der Popmusik nichts getan, seit sie 1956 mit 19 Jahren ihre erste Single "Burn My Candle (At Both Ends)" veröffentlichte. Alles große Gesten. So wie das offizielle Porträt zum Album, das sie in einer italienischen Villa aufnahm.