Von Max Florian Kühlem

Auch wenn ein Live-Konzert natürlich in erster Linie ein akustisches und visuelles Erlebnis bleibt, sind die fünf Akte von Shirin Davids aktueller Tour nach allen fünf Sinnen benannt. Beim zweiten, „Riechen“, inszeniert sie auf den großen Videowänden eine surreale Szene: Die Satire einer Verkaufsshow des fiktiven Senders „Shirizzle TV“, bei der Bodybutter angepriesen wird, mit der „sogar der Ellbogen bis zu einer Stunde“ geschmeidig bleiben soll, kippt in eine Art Proust-Moment. Wie der Protagonist in der „Suche nach der verlorenen Zeit“ findet auch die Sängerin über Gerüche zu verschütteten Erinnerungen: Der Duft von Erdbeeren erinnert eine sich plötzlich am Boden rekelnde Shirin David also etwa an den Garten ihrer Oma. Von dort führt sie die Assoziationskette fort bis zum Geruch des brandneuen Leders einer Birkin 25. „Einer was?“, fragt der begleitende Vater mit einer Kanne Bier seine offenbar noch minderjährigen Töchter. „Einer Birkin Bag, Papa! Also einer Handtasche!“