Zum Hauptinhalt springen

Gastspiel aus IranEine Bühnensensation auf Durchreise

Lesezeit: 3 Min.

„Wir sind die Darsteller der verlorenen Worte“: Nastaran Davari, Shakiba Hosseini und Shaghayegh Mohajer in „The Shadows“.
„Wir sind die Darsteller der verlorenen Worte“: Nastaran Davari, Shakiba Hosseini und Shaghayegh Mohajer in „The Shadows“.
Foto: Nasser Hashemi

Theater spielen, um nicht verrückt zu werden: In Berlin gastiert die Shieveh Theater Company aus Teheran mit ihrem Stück „The Shadows“ – geschrieben und einstudiert im von Krieg und Terror verwüsteten Iran.

Von Peter Laudenbach

SZ bei Google bevorzugen

Dafür haben die Griechen vor gut 2500 Jahren die Tragödie erfunden: um gemeinsam durch Angst und Schrecken zu gehen, schon um nicht daran zu ersticken. Genau das macht die Shieveh Theater Company aus Teheran in ihrem neuen Stück „The Shadows“ (Die Schatten), das jetzt im Berliner HAU, dem Theater Hebbel am Ufer, zu sehen war. Es ist eine Aufführung von atemberaubender Dringlichkeit und großer poetischer Kraft, nicht weniger als eine Theatersensation, geschrieben und inszeniert im von Krieg und dem Terrorregime verwüsteten Iran.

Zur SZ-Startseite

Debatte
:Willkommen in der neuen Welt der On-off-Konflikte

Donald Trump hat die strategischen Fähigkeiten Irans vollkommen unterschätzt. Wird die präzise Trennung zwischen Krieg und Frieden damit endgültig zum politischen Auslaufmodell?

SZ PlusGastbeitrag von Herfried Münkler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite