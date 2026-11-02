Dafür haben die Griechen vor gut 2500 Jahren die Tragödie erfunden: um gemeinsam durch Angst und Schrecken zu gehen, schon um nicht daran zu ersticken. Genau das macht die Shieveh Theater Company aus Teheran in ihrem neuen Stück „The Shadows“ (Die Schatten), das jetzt im Berliner HAU, dem Theater Hebbel am Ufer, zu sehen war. Es ist eine Aufführung von atemberaubender Dringlichkeit und großer poetischer Kraft, nicht weniger als eine Theatersensation, geschrieben und inszeniert im von Krieg und dem Terrorregime verwüsteten Iran.