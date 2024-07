Von Tobias Kniebe

Wer die ganze Dimension des menschlichen Horrors auf der Leinwand spiegeln will, muss ihn in einem menschlichen Gesicht spiegeln. Oder besser noch, in einer menschlichen Seele. Shelley Duvall war dieses Gesicht, und sie war diese Seele, die es Stanley Kubrick ermöglicht hat, das bis heute nicht fassbare Grauen in seinem legendären Meisterwerk „The Shining“ zu entfesseln. Sie ging damit in die Kinogeschichte ein und bezahlte einen hohen Preis. Wie ihr Partner Dan Gilroy amerikanischen Medien bestätigte, starb sie am Donnerstag in Blanco, Texas, im Alter von 75 Jahren.