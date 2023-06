Von Anna-Lisa Dieter

Sheila Heti hat in jedem ihrer bislang ins Deutsche übersetzten literarischen Bücher neu erfunden, was ein Roman sein kann. Jeder Roman der 46-jährigen kanadischen Autorin ist radikal anders. Immer sucht sie nach einer neuen, lebendigen Form. "Das Gute daran, eine Frau zu sein, ist, dass wir noch nicht allzu viele Beispiele dafür haben, wie ein Genie aussieht. Ich könnte durchaus eines sein", heißt es ironisch in Hetis internationalem Bestseller "How Should A Person Be?" aus dem Jahr 2012.