Rund 60 000 Bände, darunter 3000 frühe Drucke und seltene Bücher, umfasst die Bibliothek des Shakespeare Institute in Stratford-upon-Avon, zudem Manuskripte und audiovisuelle Sammlungen. Geht es nach dem Willen der Leiterin des Fachbereichs für Anglistik, Theater - und Kreativwissenschaften an der Universität Birmingham, Gianna Bouchard, dann wird dieser riesige Bestand bereits zum September des kommenden Jahres aus dem idyllischen Stratford ins knapp 50 Kilometer südlich gelegene Birmingham verlegt – und das Institut gleich mit.

Mit der Umsetzung dieses jüngst verkündeten Plans würde de facto eine lang andauernde Partnerschaft zwischen akademischer Arbeit, Theaterpraxis und historischer Nähe zum Geburtsort William Shakespeares beendet.

Angeblich hat der Umzug rein akademische Gründe

Das Shakespeare Institute, ein Zentrum für spezialisierte Graduiertenstudien zum Werk Shakespeares und englischer Renaissance-Literatur, wurde 1951 gegründet und residiert wie damals mitten in Stratford, im ehemaligen Wohnhaus der Schriftstellerin Marie Corelli. Schon in den Siebzigerjahren musste es aus Budgetgründen eine Weile nach Birmingham umziehen, kehrte jedoch in den Achtzigern wieder an seinen ursprünglichen Standort zurück. Das Besondere an dieser Einrichtung ist vor allem die Zusammenarbeit mit der Royal Shakespeare Company (RSC), deren Theater nur wenige Gehminuten vom Shakespeare Institute entfernt ist.

Die Forschung des Instituts orientierte sich im Laufe der Zeit immer stärker an der Praxis und ist von unmittelbaren Erfahrungen mit Bühnenarbeit mitgeprägt, während die RSC von umfassenden wissenschaftlichen Ressourcen profitiert, die ihre Arbeit mit dem Text beeinflussen. Einen solchen kontinuierlichen Austausch zwischen Wissenschaft, Lehre und Theaterarbeit bietet in Großbritannien allenfalls noch das King’s College London, dessen Partnerschaft mit dem Globe Theatre aber weit jünger ist.

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Die Universität Birmingham bezeichnet ihre Umzugsentscheidung als „rein akademisch“. Sie werde „die Arbeit des Instituts noch stärker in ein breiteres und lebendiges Campus-Ökosystem einbinden“, heißt es in einem Schreiben Gianna Bouchards an das Kollegium. Laut Institutsdirektor Michael Dobson hatten die Mitarbeiter in Stratford dabei allerdings kein Mitspracherecht: „Wir wurden nicht darüber informiert“, wird er im Stratford Herald zitiert. Er rechne nicht damit, so Dobson in einer Rundmail an die Institutsmitarbeiter, dass die Masterstudiengänge des Instituts nach dem Umzug in ihrer gegenwärtigen Form lange bestehen bleiben werden, da sich die Studierenden gerade aufgrund des Standorts und der Nähe zur RSC für Stratford entschieden. Er werde eher zurücktreten, als diesen Schritt zu unterstützen. Seine Stellvertreterin, Professorin Tiffany Stern, hat mittlerweile ein Stellenangebot aus Yale angenommen.

Zu den zahlreichen Kritikern, die sich zu Wort gemeldet haben, zählt Will Tosh, Leiter des Bildungsbereichs am Londoner Globe Theatre. Er schrieb auf Linkedin, er könne „die Torheit dieser Entscheidung nicht in höflichen Worten beschreiben, ebenso wenig wie die zutiefst negativen Auswirkungen, die sie auf derzeitige und zukünftige Studierende sowie auf die wissenschaftliche Arbeit haben wird“. Laut Financial Times bezeichnet Melissa Terras, Professorin für digitales Kulturerbe an der Universität Edinburgh, die Entscheidung als Symbol für einen sich ausweitenden „kulturellen Vandalismus“ im britischen Hochschulwesen.