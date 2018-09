24. September 2018, 18:58 Uhr Shakespeare Im Wald der Albträume

Zur Saisoneröffnung am Münchner Volkstheater inszeniert Kieran Joel den "Sommernachtstraum"

Von Egbert Tholl

Alle Theatergänger, denen die Handwerker in Shakespeares "Sommernachtstraum" in allen Facetten ihrer vieldeutigen Einfalt besonders am Herzen liegen, seien gewarnt: Ja, sie tauchen hier auch auf, spielen sogar ein bisschen was von der Geschichte von Pyramus und Thisbe, die im Kern so ähnlich wie "Romeo und Julia" ist, das Stück, das Shakespeare etwa zur gleichen Zeit schrieb. Aber sie treiben hier keine bäuerischen Possen, sind vielmehr drei seltsame, großgewachsene Wesen mit blind blinkenden Augen, die von einem seltsamen Zwischenreich her auf die Bühne zu kommen scheinen. Dieses Zwischenreich ist ein wenig eines der Fantasie, viel mehr aber eines der Albträume.

Kieran Joel eröffnet mit seiner Inszenierung die Spielzeit am Münchner Volkstheater; vor einem Jahr tat er dies auch schon und fuhrwerkte beherzt in, tata!, "Romeo und Julia" herum. Joel hat einen überbordenden Gestaltungswillen. In seiner Inszenierung vergeht keine Sekunde, in der nicht irgendetwas passiert, Musik vor sich hinwurmt, Projektionen über das Bühnenbild flattern, das Licht von Günther E. Weiß wechselt oder den Schauspielern abenteuerliche Dinge zu tun in den Sinn kommt. Sein "Sommernachtstraum" dauert etwa 100 Minuten, und tatsächlich könnte er gern länger währen, weil sich die Aufführung immer besser selbst erklärt, je länger sie dauert.

Normalerweise machen die Handwerker im "Sommernachtstraum" lustiges Bauerntheater, hier sind sie seltsame Wesen aus einem Zwischenreich der Fantasie - Mauricio Hölzemann als Wand. (Foto: Arno Declair)

Die Bühne von Belle Santos ist der Eingang eines verfallenen Tempels oder Vergnügungsparks, auf dem antikisierenden Portal steht "Sycamore Grove", was man ohne weiteren Erkenntnisgewinn googeln kann. Noch bevor sich der Vorhang öffnet, hört man das Stöhnen und die Rufe jener Vier, um die es im Kern geht. Hermia ruft nach Demetrius, Helena nach Lysander und alle rufen nach jeden. Sie schauen dann auch alle gleich aus, Nina Steils, Carolin Hartmann, Sebastian Schneider und Timocin Ziegler, tragen Perücken im Stil der Frisur Mireille Mathieus, Achtzigerjahrejeans und bunte Hemden mit dicken, roten Blumen darauf. Und sie sind allesamt vom Fleck weg verstört, mitunter hysterisch, verdattert, erstaunt. Nur weiß man zunächst noch gar nicht weshalb - es ist ja noch nichts passiert.

Die Gründe für die emotionale Unaufgeräumtheit liefert Kieran Joel in seiner umgekrempelten, aber letztlich doch um Shakespeares Stückverlauf mäandernden Fassung peu à peu nach. Sie beruht letztlich auf der Wahrheit, dass das, was der Puck unter der Anleitung des eifersüchtigen Feenkönigs Oberon mit den vier unglücklich und auch glücklich Verliebten im Wald anstellt, ein menschverachtendes Experiment ist. Aber man spielt nicht mit der Liebe! Und deshalb geht es hier auch nicht lustig zu.

Joel macht aus dem Träufeln der Liebesblumentropfen einen viel abstrakteren Vorgang: Der Puck bittet jeweils eine oder einen der vier Liebenden zu einer Art Einzelgesprächstherapie, während die anderen schlummern. Max Wagner wechselt dafür jeweils seine scharf geschnittenen Anzüge, spricht auch mal wie Klaus Kinski und ist gelassen, völlig Herr der Lage. Dazwischen sehen die Vier mit zunehmendem Entsetzen der wilden Gier Wahn, wenn Pascal Fligg und Luise Deborah Daberkow als sehr kreatürliches Feenherrscherpaar mit Mut und Verve übereinander herfallen. Oder sie werden Zeugen des Nachhalls eines gewissen Irrsinns, wenn die drei "Handwerker" herumturnen, gekleidet wie Untote aus der Shakespeare-Zeit. Jakob Geßner, Oleg Tikhomirov und Mauricio Hölzemann sind keine einfachen, lustigen Gesellen, sondern verbreiten eine dunkle, abgründige Atmosphäre.

Auch sprachlich raut Joel das Ganze in entscheidenden Momenten grob auf - sonderlich jugendfrei ist seine Inszenierung nicht. Aber für alle, die schon immer Zweifel an der Funktionstüchtigkeit des "Sommernachtstraums" in seiner traditionellen Form hatten, ist seine durchaus wilde Inszenierung ein Gewinn. Auch wegen einiger der Darsteller.