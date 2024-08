Archäologie:Hat Shakespeare sich hier umgezogen?

Von Alexander Menden

Die Hafenstadt King’s Lynn in Norfolk ist unter anderem dafür bekannt, dass sie im Hochmittelalter die erste Niederlassung der Hanse in England war. Den Titel Hansestadt trägt sie bis heute. Nicht ganz so bekannt ist, dass die St George’s Guildhall in King’s Lynn das älteste noch in Betrieb befindliche Theater im Vereinigten Königreich ist – und das einzige noch existierende, in dem mit großer Wahrscheinlichkeit William Shakespeare auftrat.