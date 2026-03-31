„We have always been everywhere – wir sind schon immer überall gewesen“, ist auf dem ersten Kunstwerk zu lesen, das gleich hinter dem rosaroten, tempelartigen Eingang den Ton vorgibt: für Menschen aller Couleur, die in allen möglichen Posen und Medien Geld damit verdienen, was die Menschheit erregt – und am Leben hält.
Ausstellung in BonnSexarbeit ist immer und überall
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Das dokumentiert die Ausstellung „Sex Work“ in der Bonner Bundeskunsthalle. Ihr gelingt eine unaufgeregte Balance zwischen Verschleierung und Entblößung, zwischen Normalität und Skepsis.
Von Peter Littger
Film:Mein Sex gehört mir
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