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Ausstellung in BonnSexarbeit ist immer und überall

Lesezeit: 4 Min.

„Nichts über uns ohne uns“: Fotografie einer Sexarbeiter-Demo von Vic Porter (2019) in der Ausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn.
„Nichts über uns ohne uns“: Fotografie einer Sexarbeiter-Demo von Vic Porter (2019) in der Ausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn. © Vic Porter

Das dokumentiert die Ausstellung „Sex Work“ in der Bonner Bundeskunsthalle. Ihr gelingt eine unaufgeregte Balance zwischen Verschleierung und Entblößung, zwischen Normalität und Skepsis.

Von Peter Littger

„We have always been everywhere – wir sind schon immer überall gewesen“, ist auf dem ersten Kunstwerk zu lesen, das gleich hinter dem rosaroten, tempelartigen Eingang den Ton vorgibt: für Menschen aller Couleur, die in allen möglichen Posen und Medien Geld damit verdienen, was die Menschheit erregt – und am Leben hält.

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