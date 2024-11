Von Helmut Mauró

Vom ersten kastrierten Knaben war es ein langer, man möchte sagen: ein schmerzvoller Weg zu den heutigen Countertenören. Denn mit dem Stimmklang eines Kastraten hat der Gesang eines modernen Diskantisten nicht mehr viel zu tun, und oft genug bereitet er dem Hörer mehr Schmerz als Freude. Warum gibt es dieses Stimmfach überhaupt heute noch? Bis in die Zeit des Barock, als Frauen aus religiösen Gründen nicht in der Kirche singen durften, stellte sich die Frage nicht. Man hatte Knabensoprane und auch Falsettisten – heute nennen sie sich Countertenöre, Altisten, Soprane oder Diskantisten –, also Männer, die mit Kopfstimme singen. Dabei schwingen die Stimmbänder nur an den Rändern, und zwar doppelt so schnell wie normal – was offenbar auch zu beschleunigter Abnutzung der Stimme führt –, und alles klingt eine Oktave höher.