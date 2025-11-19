Nürnberg, 20. November 1945, Sitzungssaal 600: Der Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher des NS-Regimes beginnt, so viel Wissen aus dem Geschichtsunterricht bringen einige noch zusammen. Doch wie liefen die Verfahren ab, wer war beteiligt, welche Bedeutung hatten sie für das internationale Völkerrecht? Diese Fragen haben seither Ausstellungen, Bücher und Dokumentationen bearbeitet – nun, zum 80. Jahrestag, tut das auch ein Handyspiel. „Tribunal 45 – Working on Justice“ heißt es, programmiert wurde es im Auftrag des Memorium Nürnberger Prozesse, des Museums, das im Nürnberger Justizpalast an den Internationalen Militärgerichtshof erinnert.