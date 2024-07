Von Marie Schmidt

Wo genau der Geehrte sich befindet, soll nicht gesagt werden. Serhij Zhadan schaltet sich aus dem Frontgebiet zu. Ein schmales Handybild erscheint in München an der Wand, Zhadans müdes, warmes Gesicht, ein Kragen in Oliv und, kaum noch im Bild, die Schulterstücke in Flecktarn. Zhadan fasst sich ans Revers und entschuldigt sich, dass er sich nicht umgezogen habe für diesen Abend.