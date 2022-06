Von Lothar Müller

Diese Auszeichnung erhält der ukrainische Schriftsteller, Musiker und Übersetzer Serhij Zhadan mit großem Recht. Zugleich hat sie einen bitteren Beigeschmack. Sie trägt das Wort "Friedenspreis" im Titel und wird in Kriegszeiten vergeben. Serhij Zhadan, der 1974 in Starobilsk im Gebiet Luhansk nordöstlich von Donezk geboren wurde und in Charkiw lebt, ist eine "Persönlichkeit, die in hervorragendem Maße vornehmlich durch ihre Tätigkeit auf den Gebieten der Literatur, Wissenschaft und Kunst zur Verwirklichung des Friedensgedankens beigetragen hat". Aber seit Monaten, seit Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine am 24. Februar 2022, sind die Bilder und Texte, die er auf Twitter in die Welt schickt, Nachrichten aus dem Kriegsgebiet. Er ist ein Friedenspreisträger, der schwere Waffen für sein Land fordert.