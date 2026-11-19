„Und hinter tausend Stäben keine Welt“. Ob die Assoziation mit Rilkes Gedicht „Der Panther“ sonderlich originell ist, kann hier unbeachtet bleiben. Jedenfalls dürfte der mit 121 Aluminiumstangen versehene Entwurf für ein Berliner Denkmal, das an die Opfer der kommunistischen Diktatur in Deutschland erinnern soll, die Frage rechtfertigen: Was macht ein Gefängnis zum Gefängnis? Wer ist drinnen, wer draußen?
DenkmalEin wenig wie die Stacheln zur Taubenabwehr
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Oder doch wie ein Pantherkäfig mit tausend Stäben? Der Entwurf des Denkmals zu Ehren der SED-Opfer zeigt das Problem der modernen Erinnerungskunst und ihrer Abstraktionsbemühungen.
Von Gerhard Matzig
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