Von Jörg Häntzschel

Umweltzerstörung, Armut, Hunger, Leid in globaler Dimension: Niemand hat es in so beeindruckenden Bildern dargestellt wie Sebastião Salgado, der brasilianische Fotograf, der als „Zeuge der Conditio humana“, so seine Selbstbeschreibung, 50 Jahre lang die Welt bereiste.