Boris, die tragische Hauptfigur dieser Geschichte, ist von Beruf Prügelknabe und Lachnummer. Nach eigener Definition sogar im wörtlichen Sinne. Den Begriff „Sidekick“ für seine Funktion als Partner des Star-Moderators einer Late-Night-Show leitet er sich jedenfalls so her: „‚Side‘ heißt so was wie nebenbei, und ‚kick‘ heißt treten, ein Sidekick ist also jemand, auf den nebenbei getreten wird.“