Boris, die tragische Hauptfigur dieser Geschichte, ist von Beruf Prügelknabe und Lachnummer. Nach eigener Definition sogar im wörtlichen Sinne. Den Begriff „Sidekick“ für seine Funktion als Partner des Star-Moderators einer Late-Night-Show leitet er sich jedenfalls so her: „‚Side‘ heißt so was wie nebenbei, und ‚kick‘ heißt treten, ein Sidekick ist also jemand, auf den nebenbei getreten wird.“
LiteraturEiner wie Elton rächt sich an einem wie Stefan Raab
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„El Hotzo“ Sebastian Hotz beschreibt in seinem neuen Roman „Sidekick“ den Zynismus der Medienbranche.
Theater:„Wenn die Lüge Konjunktur hat, ist das auch eine Form von Opposition“
Investigativer Journalismus und Theater – geht das zusammen? Ein Gespräch mit Kay Voges vom Schauspiel Köln über das Programm „Truth on Stage“, in dem neun europäische Bühnen versuchen, der politischen Wirklichkeit mit Fakten beizukommen.
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