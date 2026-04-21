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LiteraturEiner wie Elton rächt sich an einem wie Stefan Raab

Lesezeit: 3 Min.

Sebastian Hotz, Jahrgang 1996, ist als „El Hotzo“ Gagschreiber und Podcaster.
Sebastian Hotz, Jahrgang 1996, ist als „El Hotzo“ Gagschreiber und Podcaster. Thomas Banneyer/dpa

„El Hotzo“ Sebastian Hotz beschreibt in seinem neuen Roman „Sidekick“ den Zynismus der Medienbranche.

Von Stefan Niggemeier

Boris, die tragische Hauptfigur dieser Geschichte, ist von Beruf Prügelknabe und Lachnummer. Nach eigener Definition sogar im wörtlichen Sinne. Den Begriff „Sidekick“ für seine Funktion als Partner des Star-Moderators einer Late-Night-Show leitet er sich jedenfalls so her: „‚Side‘ heißt so was wie nebenbei, und ‚kick‘ heißt treten, ein Sidekick ist also jemand, auf den nebenbei getreten wird.“

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