Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat drei für den Buchhandlungspreis ausgewählten Buchhandlungen die Auszeichnung verweigert, wegen angeblicher „verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse“. Diese Nachricht hat nicht nur die betroffenen Läden schockiert, sondern die gesamte Branche. Wir sprachen darüber mit dem, der diese Branche offiziell vertritt, Sebastian Guggolz, dem Vorsitzenden des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Er äußert sich hier erstmals ausführlich zu dem Vorgang.