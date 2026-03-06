Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat drei für den Buchhandlungspreis ausgewählten Buchhandlungen die Auszeichnung verweigert, wegen angeblicher „verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse“. Diese Nachricht hat nicht nur die betroffenen Läden schockiert, sondern die gesamte Branche. Wir sprachen darüber mit dem, der diese Branche offiziell vertritt, Sebastian Guggolz, dem Vorsitzenden des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Er äußert sich hier erstmals ausführlich zu dem Vorgang.
Verfassungsschutz„Wir halten diese Art der Gesinnungsprüfung für vollkommen inakzeptabel“
Wolfram Weimer verteidigt sein Vorgehen gehen drei linke Buchhandlungen als Kampf gegen den Extremismus. Ein Gespräch mit Sebastian Guggolz, Chef des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, darüber, ob ein Boykott des Buchhandlungspreises die richtige Lösung ist.
Interview von Jörg Häntzschel
