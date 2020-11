Her mit der Kohle

Von Tobias Kniebe

Kommen Sie morgen um zehn Uhr zum Hafen von Cannes ... Ein geheimnisvoller Anruf während der Filmfestspiele, zwei Jahrzehnte ist's her. Pünktlich dort, wurde man in ein Motorboot gesetzt, das dann über die Bucht düste und am ultranoblen Hotel du Cap anlegte. Wo, auf der gleißend hellen Sonnenterrasse, ein Projekt von Leo Kirch und Silvio Berlusconi enthüllt wurde. Gemeinsam hatten sie viel Geld nach Hollywood überwiesen. Eins ihrer Investments: "Entrapment", ein Film über einen alten sexy Meisterdieb, der eine junge Nachwuchs-Meisterdiebin darin trainiert, sich supergymnastisch durch einen laserstrahlgesicherten Museumsraum zu winden ...