Langeweile, gerade im Büro, ist nicht zu unterschätzen. Sie kann Menschen furchtbar unglücklich machen. Die von Scott Adams 1989 geschaffene US-Cartoon-Figur des erfolglosen Ingenieurs Dilbert („Unser Produkt kommt in unseren eigenen Benchmark-Tests am schlechtesten weg“) war ein perfekter Ausdruck für dieses Gefühl. Ein Typ, verloren wie Jack Lemmon in Billy Wilders Bürokraten-Komödie „Das Appartement“ oder Jerry Lewis, allein vor einer Schreibmaschine.