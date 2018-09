27. September 2018, 18:56 Uhr Science Slam Forschung für Dummies in Jamben

Für den Science Slam "Arbeitswelten der Zukunft" im Rahmen der Wissenschaftstage am 13. November sucht die Bayerische Akademie der Wissenschaften Slammer. Die Wissenschaftler sollen unterhaltsam und für ein Laienpublikum verständlich ihre Forschung, Erlebnisse und visionären Ideen rund ums Thema Arbeit präsentieren. Für alle Neuen in der Szene gibt es am 5. November von 13 bis 17 Uhr einen Workshop in München. Informationen unter presse@badw.de.