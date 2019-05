31. Mai 2019, 18:54 Uhr Schwierige Einigung Gericht schlägt Vergleich vor

Landshuter Museumsleiterin Weinmayr denkt an Abschied

Von Sabine Reithmaier, Landshut

Ein Ende der Auseinandersetzungen ist näher gerückt. Wenn auch eines, das, zumindest in moralischer Hinsicht, nicht sonderlich gerecht wirkt und kein Ruhmesblatt für die Stadt Landshut ist: Wenn Stefanje Weinmayr, Leiterin des Landshuter Koenig-Museums, dem Vergleichsvorschlag des Landesarbeitsgerichts München zustimmt, unterschreibt sie bald einen Auflösungsvertrag und erhält eine Abfindung. Bitter für die Kunsthistorikerin, die sich die vergangenen 22 Jahre fast ausschließlich um die Werke des Bildhauers gekümmert hat und als beste Kennerin derselben gilt.

In der Berufungsverhandlung war die Beendigung des Arbeitsverhältnisses zunächst kein Thema. Weinmayr wollte in einem zweiten Versuch durchsetzen, wieder als alleinige Chefin im Skulpturenmuseum arbeiten zu dürfen, wie es ihr laut Arbeitsplatzbeschreibung angeblich zugesichert ist. Nach dem Tod von Fritz Koenig hatte Oberbürgermeister Alexander Putz im August 2017 das Koenig-Museum in die Städtischen Museen eingegliedert und Weinmayr damit Franz Niehoff, dem Leiter derselben, unterstellt. Seither fühlt sich Weinmayr ausgegrenzt, kaltgestellt und gemobbt; daher fordert sie ein Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 10 000 Euro. In der ersten Instanz vor dem Arbeitsgericht Regensburg war ihre Klage im Juli 2018 abgewiesen worden.

Der Vorsitzende Richter Werner Dyszak verwandte viel Zeit darauf, um die Interessen- und Gemütslage der beiden Parteien zu klären. Hörte sich die Vorschläge von Weinmayrs Rechtsanwalt Benno Ziegler an, der für seine Mandantin nach einem Modus Vivendi sucht, um ihr wieder zu mehr Selbstständigkeit zu verhelfen. Ließ sich von Weinmayr erklären, dass sie innerhalb der vorhandenen Strukturen durchaus weisungsgebunden gearbeitet habe. Erfuhr von den "extremen zwischenmenschlichen Problemen" (Ziegler) zwischen Weinmayr und Niehoff. Und lauschte Stadtdirektor Andreas Bohmeyer, der es für unmöglich hielt, den Umgang eines Amtsleiters mit seiner Sachgebietsleiterin so festzulegen, dass dies in der Praxis funktionieren würde.

Die Zeit habe die Wunden nicht geheilt, sondern eher weiter aufgerissen, konstatierte der Richter. Weinmayr habe ihren Freiraum innerhalb der vorgegebenen hierarchischen Strukturen schätzen gelernt, einen Freiraum, den sie de facto, aber nicht de jure besessen haben. "Und jetzt ist er eben sehr eng." Er habe das Gefühl, egal wie die Kammer entscheide, eine echte Problemlösung werde nicht erreicht. Stephan Weiß, Rechtsanwalt der Stadt, erklärte daraufhin, die Stadt sei offen für ein "ergebnisoffenes Beendigungsgespräch" und bat das Gericht um einen Vergleichsvorschlag. Dem schloss sich nach längerer Überlegung auch Weinmayr an. Die Parteien haben bis 26. Juli Zeit, darüber nachzudenken. Und der Landshuter Stadtrat kann bis dahin entscheiden, ob er der Höhe der Abfindung zustimmt.