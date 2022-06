Vor dem Obersten Gerichtshof in Washington demonstrieren Frauen dafür, dass das Recht zur Abtreibung in Staaten wie Texas nicht abgeschafft wird.

In den USA werden Schwangerschaftsabbrüche in vielen Staaten illegal. Das sind sie übrigens auch in Deutschland. Über den gefährlichen Irrglauben, das Thema betreffe nicht jeden.

Von Susan Vahabzadeh

1992, als die Dinge in den USA noch einigermaßen in Ordnung waren, drehte die Filmemacherin Dorothy Fadiman einen Film, über Abtreibungen. "When Abortion Was Illegal: Untold Stories" hieß er, und zum zwanzigjährigen Bestehen des jetzt gekippten Präzedenzfalls Roe versus Wade, der Schwangerschaftsabbrüche ermöglicht hatte, wurde sie dafür mit einer Oscarnominierung belohnt. Der Film war eine halbstündige Dokumentation, in der Zeitzeugen erzählten, wie das war, als sie jung waren und Abtreibung verboten war.