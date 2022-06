Deutsche Soldaten 1915 in einer Stellung bei Ypern. Bei allen Unterschieden zu heute - der Erste Weltkrieg markierte, wie der Krieg in der Ukraine, das Ende einer langen Friedensperiode in Europa.

Gastbeitrag von Peter Walther

Ein heftiger Streit hat sich in den vergangenen Wochen unter Schriftstellern und Intellektuellen an der Frage entzündet, ob Deutschland die Ukraine mit schweren Waffen gegen den russischen Aggressor unterstützen sollte. Die beiden Positionen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, haben sich gegenseitig mit polemischen Etiketten versehen: "Sofa-Pazifisten" stehen gegen "Balkon-Bellizisten". Diese Polarisierung gab es zu Beginn des Ersten Weltkriegs nicht, die Unterstützung für den Waffengang war nahezu einhellig. Was uns jedoch - bei allen Unterschieden, die es auch in der politischen Konstellation gibt - mit der Zeit um 1914 verbindet, ist der zeitgeschichtliche Einschnitt, den das Ende einer langer Friedensperiode in Europa bedeutet.