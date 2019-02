1. Februar 2019, 18:48 Uhr Schreibwerkstatt Intim im Team

Jule Ronstedt entwickelt Filmstoffe

Von Bernhard Blöchl

Den einen oder anderen mag der Name irritieren. Warum sitzt hier Jule Ronstedt, die bekannte Schauspielerin ("Franzi"), Theater- und Filmregisseurin ("Maria Mafiosi"), und warum nicht ein bedürftiger Newcomer? Die Antwort ist einfach: Weil auch Ronstedt als freie Kulturschaffende in München arbeitet und mit denselben Problemen kämpft wie unbekanntere Kollegen. "Zuhause bin ich nicht so fokussiert", sagt die 47 Jahre alte Allrounderin, deren Hauptfokus derzeit auf dem Schreiben liegt. "Schreiben ist ein grässlich einsamer Vorgang. Ich brauche Struktur, wünsche mir den Austausch einer Bürogemeinschaft." In dem von ihr angezettelten Drei-Zimmer-Verbund "Brain House" im fünften Stock der Alten Akademie sitzt sie nun vor allem deshalb, weil sie gut informiert war und sich beworben hat. So einfach ist das. Zwischennutzung ist ihr seit Jahren ein Begriff, die Entwicklungen im Ruffinihaus hat sie neugierig verfolgt und schließlich, nach einer Erstbesichtigung im vergangenen Herbst, den Antrag für einen Platz im "SP CE"-Haus gestellt.

Jule Ronstedt ist der vielleicht prominenteste Name in der sogenannten Popup-Akademie. Die 2001 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnete Münchnerin verfolgt hier mehrere Ziele: individuelle, im Team und über die Bürogemeinschaft hinaus. Im Idealfall setzt das Schreibkollektiv "Brain House" also genau das um, was sich Jürgen Enninger, der Leiter des Kompetenzteams Kultur- und Kreativwirtschaft der Stadt wünscht, wenn er vom Motto "kollaboratives Arbeiten" spricht. Individuelle Ziele, das bedeutet bei Ronstedt konkret, das Drehbuch ihres zweiten Kinofilms zu überarbeiten, der den Arbeitstitel "Heilige Scheiße" trägt und mit Matthias Schweighöfers Firma Pantaleon Films realisiert werden soll. "Eine Art ,Gott des Gemetzels' unterm Weihnachtsbaum", wie die Autorin sagt. Im Team, das bedeutet, parallel dazu einen TV-Stoff zu entwickeln, gemeinsam mit Arnd Schimkat. Der als Komiker Arthur Senkrecht bekannte Schauspieler teilt sich das schlicht gehaltene Büro mit Ronstedt, um mit ihr "eine Paargeschichte" zu schreiben, die sie dann auch inszenieren will. "Ich möchte herausfinden, ob das Schreiben auch zu zweit funktioniert", sagt die Münchnerin, die sich auch im Austausch mit den anderen viel verspricht. "Jeder arbeitet für sich, aber mit gemeinsamer Struktur." Neben Ronstedt und Schimkat schreiben im "Brain House" sechs weitere Kollegen: die Drehbuchautoren Christian Lex ("Eine unerhörte Frau") und Ursula Gruber ("Sommer in Orange") sowie die Dokumentarfilmerinnen Gudrun Gruber ("Borderland Blues") und Helen Simon ("Nirgendland"). Florian Gaag ("Lena Love") arbeitet an einer Serie, Sarah Schill an einem Roman.

Das Miteinander kann und soll auch über die Bürogemeinschaft hinaus funktionieren. "Man begegnet sich, quatscht miteinander", sagt Jule Ronstedt und erzählt von einer Casterin, von einem jungen Produzententeam und einer Grafikerin zwei Räume weiter. Ronstedt kann sich eine Lesung vorstellen und ein Treffen der Münchner Drehbuchautoren. "Und wenn die Bürogemeinschaft funktioniert, können wir uns vielleicht Räume suchen, die fix sind."