Von Marlene Knobloch

Bevor gleich wieder alle ernst werden, einmal an den Anfang der Produktionsgeschichte, zu einem Stück echter deutscher Demoskopiekunst: Wie eine Zahl entsteht. Da sitzt also eine Interviewerin in einem Telefonstudio, zum Beispiel in Berlin, draußen schönste Junisonne, und wartet, dass am anderen Ende jemand abhebt. Die Nummer, die sie gerade gewählt hat, hat sie sich nicht ausgedacht, die hat der Computer zufällig erstellt. "Hallo", schnauft schließlich jemand in die Leitung.