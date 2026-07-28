Die Bühne sieht aus, als hätte hier jemand Ikea-Schränke auseinandergebaut und die Teile herumliegen lassen. Große und kleine Holzplatten vorwiegend in Schwarz und Weiß, leere Regalkörper; so genau ist das nicht zu identifizieren, was da liegt. Macht aber nichts, solange man dies nicht als nutzlosen Trümmerhaufen missversteht. Sondern vielleicht als Gedankenansammlung, die in den kommenden zwei Stunden vor allem betrachtet und ein wenig sortiert wird.