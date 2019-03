22. März 2019, 18:43 Uhr Schmuckdesign Preis für junges Kunsthandwerk

Die Gewinnerin des diesjährigen Preises für Junges Kunsthandwerk des Bayerischen Kunstgewerbevereins (BKV) heißt Samira Goetz. Die 1985 in Frankreich geborene Goetz, die zuletzt an der Akademie der Bildenden Künste studierte, bekam den mit 3000 Euro dotierten ersten Preis für ihr Halsschmuck-Design: große, asymmetrische Ketten aus Epoxi-Beton. Inspiration holte sich Goetz laut der Jury-Begründung aus dem Brutalismus der Fünfziger- und Sechzigerjahre. Die Koreanerin Hyesun Lee kam auf den zweiten Platz für ihre außergewöhnlichen Lichtobjekte, der dritte Preis ging an Kun Zhang aus China für eine minimalistische Brosche. Die Preisverleihung fand vor kurzem während der Internationalen Handwerksmesse statt. Die Arbeiten der Preisträger und der zwei Belobigten Jeong Won Lee und Franziska Vogt werden vom 19. April bis zum 18. Mai in der Galerie für Angewandte Kunst des BKV zu sehen sein.