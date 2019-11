Anita Albus erkundet die Schönheit der Schmetterlinge in einem Lesebuch voller fesselnder Details und reich an Stimmen aus drei Jahrhunderten.

Bücher über Schmetterlinge, so scheint es, gibt es immer mehr, je weniger die Insekten werden, um die es geht. Was gegenwärtig mit der Natur geschieht, lässt sich an diesen bunten luftigen Wesen ablesen wie an einer Fahne der Wind.

Anita Albus hat den Schmetterlingen ein Lesebuch gewidmet, das auf Klagen weitgehend verzichtet und keinen systematischen Anspruch erhebt, dafür voll ist mit vielen fesselnden Details und Stimmen aus drei Jahrhunderten. Jean Paul kommt zu Wort, der in der wie eine Mumie ruhenden Schmetterlingspuppe ein Unterpfand der christlichen Auferstehung sieht, und Goethe, der sich mit Händen und Füßen gegen den Gedanken wehrt, so eine Puppe sei doch eigentlich ein Leichnam. Albus begleitet den hingerissenen Vladimir Nabokov auf seinen Streifzügen mit dem Kescher in der Hand und lässt uns an seiner Freude teilhaben, als er eine neue Spezies von Bläulingen entdeckt, und sie schildert den monströsen Rüssel des Totenkopfschwärmers, der aussieht wie ein Folterwerkzeug. Er braucht es, um in Bienenkörbe einzudringen und die Waben zu öffnen. Ein Totenkopf, der ausschließlich von Honig lebt!

Warum sind Schmetterlinge so bunt? Das hat vor allem mit der Lichtbrechung in den Flügelschuppen zu tun. Wie das genau vor sich geht, weiß man erst seit Kurzem dank des Elektronenmikroskops, das die unglaublich komplexe Architektur dieser optischen Wunderwerke enthüllt hat, welche bei jeder Gattung ein wenig anders gebaut sind.

So vertieft sich das Rätsel der Schmetterlinge eigentlich immer mehr, je weiter die Wissenschaft voranschreitet. Wer braucht so viel Farbenpracht, die nur einige Wochen, manchmal sogar nur Stunden währt? In dieser knappen Zeit paaren sich die Falter, legen ihre Eier ab und gehen darauf ungesäumt zugrunde, eine Verschwendung ohnegleichen. Das Wesentliche an den Schmetterlingen, darauf beharrt die Autorin, ist ihre Schönheit. In Europa krönt sie den erst im 19. Jahrhundert entdeckten Isabellaspinner zum Schönheitskönig, einen handgroßen, sehr seltenen Mondvogel mit träumerischem Augenmuster; weltweit aber Chrysiridia rhipheus aus Madagaskar, den "schönste(n) aller schönen Irisierer".

Ein solches Buch muss natürlich Bilder haben. Es zeigt zahlreiche Farbtafeln aus Bänden des 17.und 18. Jahrhunderts. Diese kolorierten Stiche sind von höchster Qualität und Genauigkeit, haben aber ihre Grenzen in der Drucktechnik ihrer Zeit. Anita Albus fügt eigene Bilder hinzu, scharf fokussierte Aquarelle in jener Technik, für die sie berühmt ist. Damit belohnt sie gewissermaßen ihre Lieblinge in jener unüberschaubaren Welt, deren Arten nach Hunderttausenden zählen.

Ja, die Schönheit sieht man. Und ahnt doch, dass es zu wenig ist. Denn diese Falter besitzen mehr als Schönheit, Anmut nämlich, von Friedrich Schiller definiert als Schönheit in Bewegung. Erst wenn sie im Sonnenlicht schaukeln, entfalten sie ihren vollen glänzenden Reichtum. Dahinter bleibt dieses Buch, bleibt jedes Buch, weil es keine Wahl hat als seinen Inhalt stillzustellen, trauernd zurück.