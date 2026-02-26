Es hilft nichts, darum herumzureden. Eine eindrucksvoll besetzte Konferenz über die Krise der (westlichen) Welt, die ja nicht erst seit den Epstein Files auch eine Glaubwürdigkeitskrise der westlichen Eliten ist – so eine Konferenz ist eine bittersüße Sache. Noch etwas bittersüßer wird es, wenn diese Konferenz in einem der berühmtesten Luxushotels stattfindet, auf Schloss Elmau. Einsam gelegen am Fuß des in dieser Woche bilderbuchhaft eingeschneiten Wettersteingebirges, 2015 und 2022 fanden hier G-7-Gipfel statt. Sollte dereinst die Welt tatsächlich untergehen, dürfte man es hier zuletzt bemerken. Wenn überhaupt.