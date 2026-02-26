Es hilft nichts, darum herumzureden. Eine eindrucksvoll besetzte Konferenz über die Krise der (westlichen) Welt, die ja nicht erst seit den Epstein Files auch eine Glaubwürdigkeitskrise der westlichen Eliten ist – so eine Konferenz ist eine bittersüße Sache. Noch etwas bittersüßer wird es, wenn diese Konferenz in einem der berühmtesten Luxushotels stattfindet, auf Schloss Elmau. Einsam gelegen am Fuß des in dieser Woche bilderbuchhaft eingeschneiten Wettersteingebirges, 2015 und 2022 fanden hier G-7-Gipfel statt. Sollte dereinst die Welt tatsächlich untergehen, dürfte man es hier zuletzt bemerken. Wenn überhaupt.
Tagung „World in Pieces“Der Priester der Gegenrevolution auf Schloss Elmau
Lesezeit: 6 Min.
Bei der Tagung „World in Pieces“ erörtern Top-Intellektuelle die Multikrise des Westens – ausnahmsweise nicht unter Ausschluss des politischen Gegners: der reaktionäre Tech-Philosoph Curtis Yarvin darf in schönster Umgebung seine Verachtung der Demokratie erklären.
Soziologe Hartmut Rosa:„Jeder geht davon aus, dass er übers Ohr gehauen wird“
Unter den Starsoziologen ist Hartmut Rosa der furchtlos lebensnahe Beobachter. Die Unfähigkeit zum Bürokratieabbau und der Videobeweis in der Fußballbundesliga sind für ihn Teil desselben Problems. Ein Gespräch über den übersehenen Urgrund unserer Krise.
Lesen Sie mehr zum Thema