Lang dauert es nicht, bis man sich darüber im Klaren sein kann, dass dies kein friedliches Familienfest wird. Ein paar Minuten, und der Hausherr stellt fest: „Das sind Schweine, im wahrsten Sinne des Wortes Schweine.“ Gemeint sind sein Schwager und dessen Frau, die wiederum der festen Überzeugung sind, dass ihre Gastgeber Verbrecher sind. Und somit steht einem fröhlichen Sommerfest nichts mehr im Weg.