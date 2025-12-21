„Was ist ein Klassiker?“, hat sich Rainald Goetz vor gut vierzig Jahren in einem Beitrag für diese Zeitung gefragt, als er selbst gerade dabei war, ein Klassiker der Gegenwart zu werden. „Blöde Frage, Mann! Das weiß doch jeder Depp. Bloß ich weiß es nicht, ich arme Sau“, seufzt Goetz, der „einfach nicht weiß, ob Friedrich Schiller ein Klassiker oder ein Arsch ist“.