„Was ist ein Klassiker?“, hat sich Rainald Goetz vor gut vierzig Jahren in einem Beitrag für diese Zeitung gefragt, als er selbst gerade dabei war, ein Klassiker der Gegenwart zu werden. „Blöde Frage, Mann! Das weiß doch jeder Depp. Bloß ich weiß es nicht, ich arme Sau“, seufzt Goetz, der „einfach nicht weiß, ob Friedrich Schiller ein Klassiker oder ein Arsch ist“.
TheaterHört man Reichsbürgersound?
Lesezeit: 3 Min.
Pathos bis zum Anschlag, Gewalt und Verrohung: Geht Schillers Drama „Die Räuber“ auf Bühnen von heute noch? Claudia Bossard macht am Deutschen Theater Berlin aus den Figuren einsame Ego-Shooter.
Von Peter Laudenbach
Kulturpolitik:Jetzt geht es ans Eingemachte
In Stuttgart und München protestieren Theater und andere Kultureinrichtungen gegen drohende Etatkürzungen, auch in weiteren Städten fehlt da Geld. Die Verantwortlichen stehen vor der schier unlösbaren Ausgabe: Wo soll künftig gespart werden?
Lesen Sie mehr zum Thema