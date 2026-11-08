Zum Hauptinhalt springen

TheaterLiebe ist schöner als der Krieg

Lesezeit: 3 Min.

Nein, er will nicht in den Krieg, er will bei seiner Holden bleiben: Christoph Jöde als Soldat mit vielen Namen.
Nein, er will nicht in den Krieg, er will bei seiner Holden bleiben: Christoph Jöde als Soldat mit vielen Namen.
Foto: Eike Walkenhorst

Anita Vulesica hat ein herrlich verschrobenes Manifest des Pazifismus von Georges Perec ausgegraben – und in Hamburg auf die Bühne gebracht: „Weil der Frieden Zucker ist!“

Von Egbert Tholl

SZ bei Google bevorzugen

Vermutlich gibt es keine einfachere, einleuchtendere und mehr mit Wahrheit erfüllte Antwort auf die Frage, weshalb einer nicht in den Krieg will: „Weil der Frieden Zucker ist!“ Die Antwort ist so schön, dass sie für die Produktion am Hamburger Schauspielhaus auch gleich als ein Teil des Titels taugt. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, da muss ja noch eine ganze Aufführung dazukommen.

Zur SZ-Startseite

Theater
:Mehr Koks als Verstand

Ersan Mondtag, der wilde Mann vom Dienst, zieht am Berliner Ensemble mit „Hamlet“ durch die Clubs. Das Ergebnis: sehr schlechtes Bauerntheater mit Darkroom-Folklore.

SZ PlusVon Peter Laudenbach

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite