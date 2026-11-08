Nein, er will nicht in den Krieg, er will bei seiner Holden bleiben: Christoph Jöde als Soldat mit vielen Namen.

Vermutlich gibt es keine einfachere, einleuchtendere und mehr mit Wahrheit erfüllte Antwort auf die Frage, weshalb einer nicht in den Krieg will: „Weil der Frieden Zucker ist!“ Die Antwort ist so schön, dass sie für die Produktion am Hamburger Schauspielhaus auch gleich als ein Teil des Titels taugt. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, da muss ja noch eine ganze Aufführung dazukommen.