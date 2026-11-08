Vermutlich gibt es keine einfachere, einleuchtendere und mehr mit Wahrheit erfüllte Antwort auf die Frage, weshalb einer nicht in den Krieg will: „Weil der Frieden Zucker ist!“ Die Antwort ist so schön, dass sie für die Produktion am Hamburger Schauspielhaus auch gleich als ein Teil des Titels taugt. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht, da muss ja noch eine ganze Aufführung dazukommen.
TheaterLiebe ist schöner als der Krieg
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Anita Vulesica hat ein herrlich verschrobenes Manifest des Pazifismus von Georges Perec ausgegraben – und in Hamburg auf die Bühne gebracht: „Weil der Frieden Zucker ist!“
Von Egbert Tholl
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