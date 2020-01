Am 16. Januar startet Dror Zahavis Kino-Film "Crescendo - Make Music Not War". Peter Simonischek, seit 1999 Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, spielt darin den Dirigenten Eduard Sporck, der am Rande von Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern in Südtirol ein Konzert eines Jugendorchesters leiten soll. Dieses muss - Vorbild ist hierbei Daniel Barenboims West-Eastern-Divan-Orchestra - erst aus jungen Musikern beider Seiten zusammengestellt werden, die treibende Kraft dahinter wird gespielt von Bibiana Beglau. Am 14. Februar kommt Simonischek selbst mit dem Sinfonieorchester Basel ins Münchner Prinzregententheater und rezitiert zu Beethovens Ballettmusik "Die Geschöpfe des Prometheus" einen Text von Alain Claude Sulzer, Ivor Bolton dirigiert.

Das Gespräch findet in einem Kaffeehaus in Wien statt. Simonischeks erste Frage: "Wollen Sie nicht eine von den Schweinereien aus der Vitrine?" Er meint die Cremetorten. Danach erzählt er, dass er an der Schauspielschule als gelernter Zahntechniker die Mitstudenten mit absurden Gebissen versorgte, ähnlich dem, das er selbst in "Toni Erdmann" benutzt, um seine Filmtochter Sandra Hüller zu erheitern. Die Regisseurin Maren Ade wusste damals aber nichts von Simonischeks handwerklichem Geschick.

SZ: Herr Simonischek, was ist denn das für ein Orden da am Sakko?

Peter Simonischek: Das ist das Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Aber warum fragen Sie?

Weil der Orden perfekt mit der Farbe Ihres Hemdes korrespondiert.

Da sind Sie aber der Erste, der das bemerkt. Ich habe es noch nicht bemerkt.

Haben Sie noch andere Orden für andere Hemden?

Ja. Aber wenn Sie in Österreich sind, ich sag's Ihnen ehrlich, müssen Sie sich schon ganz dumm anstellen, dass Sie keine Orden kriegen.

Wie ist es jetzt eigentlich am Burgtheater mit Martin Kusej als Intendant?

Setzen Sie sich in den Zuschauerraum, dann werden Sie den Unterschied schon feststellen.

Klingt das jetzt enthusiastisch?

Das ist einfach das, was man seriöserweise sagen kann: Schauen Sie es sich an! Weil lesen können Sie darüber mittlerweile alles. Von hymnischer Bewunderung bis zu tiefster Verachtung. Deswegen muss man schon selber hingehen.

Gut. Dann arbeiten wir mal: Ich habe "Crescendo" beim Filmfest München gesehen.

Ah, ich auch. Zum ersten Mal.

Und hatte schon ein paar Probleme damit.

Na, da sind Sie sicher nicht der Einzige. Das spricht eher für den Film. Es gibt sicherlich in beiden Lagern, Palästinensern und Israelis, einige, die den Film nicht mögen.

Das wäre ja sogar gut. Mich irritiert eher, dass Sie als Sporck ein Kammerorchester zusammenstellen und die Musik, die man hört, klingt ziemlich symphonisch.

Mit Takt und Gefühl: Peter Simonischek hat intensiv seine Rolle als Dirigent im Film "Crescendo" geübt, um später nicht bloß zu fuchteln. (Foto: Oliver Opptiz/Camino Film)

Wenn das so ist, dann wäre es natürlich schlecht. Aber die Leute, die mit den Schauspielern geübt haben, waren hervorragend.

Das stimmt. Man glaubt den jungen Darstellern, dass sie Musiker sind. Und Ihnen nimmt man den Dirigenten sofort ab.

Ich habe daran auch wirklich lang gearbeitet. Ich wollte nicht, dass es danach heißt, der Simonischek fuchtelt irgendwas zusammen.

Wie übt man das?

Naja, die haben mir Videos gemacht mit dem Dirigenten, leider natürlich von vorn, dann muss man das so seitenverkehrt üben. Von hinten wäre besser gewesen. Aber es hat großen Spaß gemacht, sowohl das Dirigieren, als auch die jungen Leute zu beobachten. Wie die miteinander umgegangen sind. Eine Dokumentation über die Dreharbeiten wäre vermutlich so interessant gewesen wie der Film selbst.

Die wurden wirklich in Palästina und in Israel gecastet?

Ja! Ja!!!

Und in Südtirol aufeinander losgelassen?

Naja, erst in Israel, dann in Frankfurt, schließlich in Südtirol. Und aufeinander losgelassen ist schon richtig. Nur: Die haben für sich eine so perfekte Art ausbaldowert, miteinander bestens auszukommen.

Das heißt, die Streiterein im Film sind wirklich inszeniert?

Ja, die sind wirklich inszeniert. Und zwar so inszeniert, dass es den jungen Leuten vorher ein, zwei Tage richtig scheiße ging, wenn sie wussten, jetzt kommt diese Szene. Einer hat sich sogar auf dem Klo versteckt, weil er da nicht mitmachen wollte.

Ähnliches konnte man beim Gastspiel von Barenboims West-Eastern-Divan-Orchestra in Ramallah beobachten: Da gab es im Orchester keinen arabisch-israelischen Konflikt.

Diese Beobachtung kann ich jetzt nur bestätigen. Das ist der lebende Beweis, dass das möglich ist. Selbstverständlich unter Aussparung bestimmter Konfliktpunkte. Aber das machen wir doch alle. Wenn Sie mich fragen, wie ist es im Burgtheater!? Was mache ich dann? Deswegen gehen wir ja trotzdem miteinander um. Nochmal: Die jungen Leute waren da fantastisch. Und wenn die dann diese Streitszenen spielen mussten, haben die, die keine Schauspieler waren, noch mehr Probleme gehabt, das ist klar. Die, die Schauspieler sind, wissen ja, dass die Meinung der Figur, die sie spielen, natürlich nicht kongruent sein muss mit der eigenen.

Und wie gingen Sie damit um?

Ich war als Dirigent Sporck natürlich sehr verbunden mit den jungen Leuten. Aber auch als Peter Simonischek. Das war kongruent. Die hatten Respekt, die mochten mich, die haben das übertragen von mir auf den Sporck und umgekehrt. Einmal bin ich zu Dror Zahavi gegangen und habe ihm gesagt: Du, da gibt es Probleme mit dieser Szene, die haben Angst vor dem, was sie sich da gegenseitig ins Gesicht schreien müssen. Vielleicht hatten sie auch Angst, dass es explodiert. Das ist ja nicht kostenfrei, was sie zu machen hatten. Zahavi hat daraufhin eine super Rede gehalten.

Wollten Sie eigentlich immer mal einen Dirigenten spielen?

Ja auch, aber zugesagt hatte ich eigentlich wegen einer schönen Szene, die im Drehbuch stand, in der es um Sporcks Vorgeschichte und die Nazivergangenheit seiner Eltern ging. Als die Dreharbeiten dann beginnen sollten, stand die Szene nicht mehr drin. Da sagte ich, ich mache es nicht. Zahavi und ich hatten dann jeder eine schlaflose Nacht, danach ein langes Gespräch. Er brannte darauf, den Film zu machen, ich anerkannte die politische Relevanz.

Wieso hat er die Szene nicht einfach wieder reingenommen?

Ich verstand das schon. Weil es ein Kinofilm ist, bei dem es schwierig wird, wenn er zu viele Stränge, Nebenhandlungen hat.

Ein bisschen davon ist ja noch drin.

Es wird dann als Argument benutzt. Aber die Szene ist weg. Na gut, dann dachte ich mir, entscheide ich mich halt nicht für eine Figur, sondern für den Film. Ich habe es nicht bereut. Man versucht ja, in dieser schillernden Filmlandschaft etwas Relevantes zu machen.

Was ist in Ihrem Beruf eigentlich schöner: das Spielen selbst oder die Begegnungen mit den Menschen?

Das ist eine ganz gute Frage. Das Spielen ist dann schön, wenn man auf der Bühne Kollegen als Menschen begegnet. Allein auf der Bühne zu sein, interessiert mich nicht wirklich. Ich gehöre nicht zu den Schauspielern, die froh sind, wenn alle anderen abgegangen sind. Mein Vergnügen ist das Zusammenspiel. Und da gibt es große Unterschiede bei unseren Kollegen. Manchmal ist es eine solche Wonne. Gert Voss zum Beispiel. Es war so toll, mit dem zu spielen, weil nichts, was man gemacht hat, bei ihm ohne Folgen blieb. Der hat wirklich mit einem gespielt. Das ist herrlich, den anderen herauszufordern, vor Probleme zu stellen, etwas zuzugeben.

Es ist schon immer die Bühne?

Ja. Wissen Sie, beim Drehen habe ich nicht so diese Familie, die ich am Theater habe. Wissen Sie, wenn Sie zur Scorsese-Familie oder zur Tarantino-Familie gehören, finden sie dort die gleichen spannenden Begegnungen. Aber das habe ich nicht, das kenne ich nicht.

Wenn Sie nun mit dem "Prometheus" auf Tour gehen, sind Sie aber allein.

Ja, da bin ich allein. Allein mit meinen Bildern und der Musik und den Stimmungen. Ich mag das schon ganz gern. Ich mache auch viele Lesungen, auch mit meiner Frau zusammen. Ich liebe es schon, wenn man spürt, dass man das Publikum hat, sozusagen. Wenn es gelingt. Ich habe letztes Jahr bei den Salzburger Festspielen "Michael Kohlhaas" gelesen im ausverkauften Landestheater. Und wenn man spürt, dass man eine Stecknadel fallen hören könnte, wenn man mit dem Text, dem Suspense und den Gedanken richtig umgeht, dann ist das schon ein sehr schönes Gefühl. Dann ist man zwar allein auf der Bühne, aber dann hat man als Partner das Publikum. Das wissen ja die wenigsten Leute: dass jeder Husterer da oben ankommt.

Da ist man beim Lesen noch ausgelieferter als beim Spielen, oder?

Ja schon. Wenn einer aufsteht und geht, das merkt dann schon jeder. Wenn er auch noch was sagt ...

Dann hilft vielleicht die Musik. Das lieben Sie schon?

Ich arbeite unglaublich gern mit Musikern zusammen. Mache gern den Frosch in der "Fledermaus", habe Bassa Selim in der "Entführung" gespielt und arbeite viel mit Franui zusammen, dieser fantastischen Osttiroler Combo.

Das Sinfonieorchester Basel ist ja auch nicht schlecht.

Die sind fabelhaft.