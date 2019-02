16. Februar 2019, 11:54 Uhr Schauspieler Bruno Ganz ist tot

Er ist im Alter von 77 Jahren in Zürich gestorben. Große Bekanntheit erlangte Ganz unter anderem durch seine Rolle als Adolf Hitler in "Der Untergang".

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist tot. Er starb in der vergangenen Nacht im Alter von 77 Jahren in seinem Wohnhaus in Zürich. Ganz galt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schauspieler der Gegenwart.

Er spielte in zahlreichen Filmen und Theaterinszenierungen und erlangte in Deutschland unter anderem durch seine Rolle als Adolf Hitler in "Der Untergang" große Bekanntheit.

Begonnen hatte Ganz seine Karriere 1964 als Schauspieler am Bremer Theater am Goetheplatz, von 1970 an gehörte er zum Ensemble der Berliner Schaubühne. Ab Mitte der 1970er-Jahre übernahm Ganz auch regelmäßig Filmrollen, etwa in Wim Wenders' "Der Himmel über Berlin".

1996 vermachte der Schauspieler Josef Meinrad Bruno Ganz den Iffland-Ring, eine Auszeichnung, die seit mehr als 100 Jahren an den würdigsten Schauspieler deutschsprachiger Bühnen weitervererbt wird.

Seinen letzten Bühnenauftritt hatte Bruno Ganz 2012 in Paris in Luc Bondys Inszenierung "Homecoming", seine letzte Filmrolle in Lars von Triers "The House That Jack Built", der 2018 in die deutschen Kinos kam. Vor einigen Monaten war bekannt geworden, dass Ganz nach einer Krebsdiagnose eine Chemotherapie begonnen haben soll.

