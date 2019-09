Mega-super-dooper-crazy-lazy-cool": Für die springlebendigen und extrem gutgelaunten Zwillingsbrüder Bob und Ben, Sprösslinge der amerikanischen Familie Otis steht es sogleich fest: Schloss Canterville, das ihr Botschafter-Papa in England für die Familie angemietet hat, ist so etwas wie ein elisabethanischer Abenteuerspielplatz der Extraklasse. Auch wenn Hausdame Mary - schön unheimlich verkörpert von Janina Dötterl in der starren Haltung der Haushälterin in Alfred Hitchcocks "Rebecca" - darauf hinweist, dass dieses Schloss in den vergangenen 30 Jahren 57 Mieter in die Flucht geschlagen habe. Die Neuankömmlinge in Oscar Wildes tragikomischer Erzählung "Das Gespenst von Canterville", die Intendant Michael Tasche jetzt für das Münchner Theater für Kinder adaptiert hat, sind als pragmatisch gesinnte Amerikaner eben recht unbeeindruckt von den Streichen, die das altadelige englische Gespenst Sir Simon ihnen spielt. Dem sich selbst erneuernden Blutfleck auf der Treppe rücken sie mit Reinigungselixier zu Leibe, wenn das Gespenst nachts laut mit seinen Ketten rasselt, bittet Vater Otis höflich darum, doch bitte die Ketten zu ölen, etwas leiser zu heulen und ansonsten mehr Rücksicht auf die amerikanisch-englische Wohngemeinschaft zu nehmen.

Wenn das mal so einfach wäre. Denn die Spukerei ist für das Gespenst (Josef Schröttle), das sehr sympathisch darum ringt, seine Restwürde zu wahren, kein selbst gewählter Spaß, sondern ein auferlegter Fluch. Hat es doch vor 400 Jahren seine Ehefrau auf besagter Treppe erstochen. Um erlöst zu werden und endlich sterben zu können, bräuchte es Hilfe, wie Sir Simon Virginia (Sonja Grenz), der Tochter der Familie Otis, bei einem Zusammentreffen im Schloss erklärt.

"Eine heikle, weil auf einmal ganz romantische und anrührende Szene, um so erleichterter war ich, dass im Zuschauerraum kein einziges Rascheln von Bonbonpapier oder Lachen zu hören war", sagt Michael Tasche nach der Premiere. Er hat das Stück für Kinder ab sieben Jahren inszeniert, wohl wissend, dass im freien Verkauf - im Gegensatz zu den Schulvorstellungen - oft auch jüngere Geschwisterkinder zu den Vorstellungen mitgebracht werden.

"Das Gespenst von Canterville" ist nach dem "Kleinen Lord" Tasches zweite Produktion für ältere Kinder. Und obwohl draußen die Septembersonne scheint, ist der Saal drinnen gut gefüllt, darunter auffallend viele Jungs. "So ein Stück ist eben auch wichtig für die Mischung nach den Prinzessinnenmärchen wie ,Dornröschen' und ,Aschenputtel', die lange Zeit den Spielplan dominierten", sagt Tasche. Dass sich mit seiner Intendanz einiges geändert hat in dem Haus, das als Privattheater in der Vergangenheit oft genug vor dem Aus stand und seit 2014 zu einer gemeinnützigen GmbH umgewandelt ist, belegte auch der Saisonauftakt vor zwei Wochen mit ausverkauften Vorstellungen. Überhaupt hat sich in den Theaterferien viel getan: Ein neuer türkisblauer Teppichboden liegt unten im Eingangsbereich und oben im Foyer. Letzteres wurde in orangegelb neu gestrichen. Die originalen Jugendstilkacheln, die sich im Flur an der Wand entlangziehen, sind befreit von den Kinderzeichnungen, hinter denen sie früher verborgen waren. "Keine Sorge, wir haben sie alle aufgehoben, aber wir wollten unbedingt wieder diese schönen Kacheln zur Geltung bringen", sagt Tasche. Gesponsert hat den neuen Fußboden übrigens Kai Blasbergs Tele 5, "das sind noch ganz alte Kontakte aus meiner Fernseh-Zeit als Autor und Regisseur, die ich da ein wenig angegraben habe", sagt Tasche. Wieder ernst fügt er hinzu: "Patina ist schön. Aber ich wollte, dass hier der Eindruck verschwindet, das Theater stehe vor dem Ende."

Das Gespenst von Canterville, ab sieben Jahren, Sonntag, 29. September, 15 Uhr, Münchner Theater für Kinder, Dachauer Straße 46