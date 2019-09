Im September 1993 passiert im Garten des Weißen Hauses in Washington Erstaunliches. Palästinenserführer Jassir Arafat und der israelische Premierminister Jitzchak Rabin geben sich die Hand, Bill Clinton steht lächelnd dabei. In diesem Moment scheint Frieden im Nahen Osten möglich. Zwei Jahre später wird Rabin von einem jüdischen Extremisten erschossen, 2000 bricht die zweite Intifada aus. Von heute aus gesehen wirkt das, was sich damals ereignete, wie eine verblasste Utopie. Aber wie eine sehr konkrete.

Der lächelnde Bill Clinton hatte mit dem Zustandekommen der Begegnung gar nichts zu tun. Oder mit der damit einhergehenden "Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung" palästinensischer Gebiete. Jene Erklärung wurde bekannt unter dem Namen "Oslo I". Weil sie in Oslo ausgeschnapst wurde. Von den Verhandlungen im Vorfeld bis zur Formulierung der Erklärung erzählt J. T. Rogers in seinem Stück "Oslo". Für dieses erhielt er 2017 den Tony Award und fünf weitere Preise. Rogers lebt in New York und ist ein Meister des Well-made-plays; er kann also komplizierte Sachverhalte in Dialoge auflösen und in ihnen plastisch machen. "Oslo" ist kein Stück, das ein Konzept oder eine überwölbende Regie-Idee verlangt; es muss bedient werden, und zwar sehr genau. Bevor Klaus Kusenberg Schauspieldirektor am Theater Regensburg wurde, war er in der gleichen Funktion lange am Staatstheater Nürnberg tätig. Seit dieser Zeit weiß man, dass er ein Faible für Well-made-plays hat. Und dass er sie kann.

Die deutschsprachige Erstaufführung des Stücks am Theater Regensburg ist ein fesselnder Thriller. Der norwegische Sozialwissenschaftler Terje Rød-Larsen und seine Frau Mona Juul entwickeln die Idee, Vertreter der israelischen und der palästinensischen Seite zusammenzubringen. Ein Abenteuer, von der offiziellen Politik, auch der des neutralen Norwegens, mehr geduldet als gefördert, zunächst zumindest. Aber Terje Rød-Larsen hat mit Beharrlichkeit Erfolg. Da schwillt ihm auch ein wenig die Eitelkeit an, bis ihm gerade die israelische Seite klar macht, dass er gar nichts zu melden hat. Er war Gastgeber, nervig genug dabei; das Herrenhaus bei Oslo war auch sehr schön, die herzliche Haushälterin konnte super kochen, aber jetzt solle er bitte die Klappe halten. Weder Rogers noch Kusenberg und schon gar nicht der Schauspieler Gero Nievelstein sparen diese Seite Terjes aus, der gute Mensch, der halt auch um Anerkennung buhlt. Mona, Katharina Solzbacher, ist da viel souveräner, gelassener, auch klüger.

Aber am Ende zählt ja nur das Ergebnis. Bis dahin gibt es in unterschiedlichen Konstellationen Gesprächsrunde auf Gesprächsrunde; alle sind extrem plastisch gestaltet, sehr lebendig, aus Funktionsträgern werden echte Typen, Menschen. Die Israelis geben zum ersten Mal einem Araber die Hand und umgekehrt, dann stellen zwei fest, dass sie ihrer jeweiligen Tochter denselben Namen gegeben haben. Maya.

Beide Seiten haben Recht und Unrecht, beide Seiten kann man verstehen, beide Seiten begehen unheilvolle Taten. Und beide wollen letztlich aus dem Dilemma heraus. Das macht der Abend erfahrbar; vielleicht manchmal ein wenig didaktisch, aber immer spannend. Im Video sieht man Anschläge, Demonstrationen, Explosionen. Und am Ende Jitzchak Rabin bei seiner Rede, seiner Hoffnung. 1993. "Genug mit Blut und Tränen. Genug." Zwei Jahre später wird er ermordet.