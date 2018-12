11. Dezember 2018, 18:51 Uhr Schauspiel Die Banalität des Bösen

Milo Raus "Die Wiederholung" zu Gast an den Kammerspielen

Von Egbert Tholl

Tom Adjibi macht am Ende eine abenteuerliche Performance vor. Er stellt sich auf einen Stuhl, von oben hängt ein Seil mit einer Schlinge herab, die legt er sich um den Hals. Dann sagt er, wenn er nun den Stuhl wegstieße, könne er sich 20 Sekunden lang mit den Händen am Seil halten. 20 Sekunden, in denen ihn die Zuschauer retten könnten. Tun sie es nicht, wäre er nach Ablauf der kurzen Frist tot.

So weit kommt es natürlich nicht, es ist eher ein Gedankenspiel. Eine Aufforderung zum Nachdenken, wie und ob man tatenlos Gewalt zusehen kann, die sich in diesem Experiment gegen den Akteur selbst richtet. Zuvor drang die Gewalt von außen auf Tom Adjibi ein. Er spielt Ihsane Jarfi, einen jungen Homosexuellen mit marokkanischen Wurzeln, der im April 2012 vor einem Schwulenclub in Lüttich mit drei Männern ins Gespräch kam, zu ihnen ins Auto stieg. Zwei Wochen später wird seine Leiche gefunden, er wurde totgeschlagen, stundenlang muss dies gedauert haben, sie ließen ihn nackt auf der Straße liegen, da lebte er noch. Er starb in einem einsamen Todeskampf.

Milo Rau nahm sich des Falls an und brachte im Mai dieses Jahres "Die Wiederholung" beim Kunstenfestival in Brüssel heraus. An der Produktion sind eine Vielzahl von Theatern und Produktionshäusern beteiligt, darunter auch die Münchner Kammerspiele, wo die Aufführung nun in der Kammer 2 zu Gast und noch an diesem Mittwoch zu sehen ist. Es ist eine Art Making-of eines Mordes, das nicht nur einer unfassbaren Tat nachspürt, sondern, wie meist bei Milo Rau, auch das Theater und dessen Möglichkeiten thematisiert.

Es beginnt ganz leicht, mit verspielter Präzision, mit einer Art Casting der Mitwirkenden, vier Schauspieler, zwei Laien. Aus Lüttich. Der Schauspieler Sébastien Foucault lebte damals in Lüttich und verfolgte den Prozess gegen die Täter. Hier wird er nun berichten über seinen Eindruck von damals. Er erwartete, dem absolut Bösen zu begegnen. Was er dann sah, waren einfach nur drei verblödete, heruntergekommene Gestalten. Die Banalität des Bösen.

Rau nähert sich der Tat über vorgefertigte Filmsequenzen, die live nachgespielt oder im Spiel kommentiert werden. Fabian Leenders erzählt, seine Biografie sei der des Täters, den er spielt, sehr ähnlich: ein Leben am Rande der Arbeitslosigkeit in einer hoffnungslosen Stadt. Suzy Cocco und Johan Leysen spielen die Eltern des Opfers, unendlich rührend, nackt, schutzlos. Rau liefert keine letztgültige Erklärung der beklemmend nachgestellten Tat. Die muss man selbst finden, irgendwo zwischen Schwulenhass, Frustration und besoffener Wut eines Augenblicks.