Auf einem Hügel in Lönneberga, einer Landgemeinde im Nordosten der schwedischen Provinz Småland, steht ein verlassenes Haus. Die Pforte ist in einem Busch wilder Rosen untergegangen, im Garten sprießen Birken, Vogelbeeren und Holunder, die gelbe Farbe blättert von der Fassade, und die Fensterrahmen verrotten. Katebo heißt der Weiler, in dem sich diese Ruine befindet. Ein großer Wald trennt ihn vom Weiler Katthult, wo der weltberühmte Lausbub Michel aufgewachsen sein soll. Doch wenn Katthult so viele Besucher hat, der Bücher Astrid Lindgrens wegen, dass für sie sogar ein Parkplatz gebaut werden musste, so findet kein Tourist nach Katebo. "Könige und Grafen hat es hier nie gegeben", sagt Hasse, der philosophierende Bauer, dem der große Wald gehört, "keine Schlacht wurde hier geschlagen. Wir sind nicht einmal sicher, ob wir eine Geschichte haben."

Der letzte Satz ist eine Übertreibung. Denn das gelbe Haus mit dem verwilderten Garten hat eine Geschichte: "Kulturkröken" nennen es die Nachbarn. Das Wort hat eine doppelte Bedeutung. Denn es bezieht sich zum einen auf die Schotterstraße, die einen Haken ("kröken") um das Haus macht. Und es meint zum anderen den Schnaps ("kröken"), den ein Bewohner des Gebäudes in größeren Mengen verzehrt haben soll. Torgny Lindgren hieß der Schriftsteller, der etliche seiner Sommer in Lönneberga verbrachte. Er war Mitglied der Schwedischen Akademie, Autor von vielen Romanen, Erzählungen, Theaterstücken und Gedichten, von denen etliche auch in andere Sprachen übersetzt wurden, führte aber ein oft zurückgezogenes Leben irgendwo auf dem Land. Das heißt nicht, dass er deswegen auf die große Geschichte und die große Kultur verzichtete: Er machte sie nur klein, so klein, bis sie irgendwann in eine Landgemeinde passte. Das Buch "Das Höchste im Leben" ("Pölsan", 2002) ist von dieser Art: ein Faust-Roman, der in Nordschweden spielt, in dem deutsche Kriegsverbrecher und seltsame Sülzwürste vorkommen, der eine Variation auf eine These Walter Benjamins über das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit darstellt und eine Allegorie auf die Literatur und das Leben schlechthin. Selbstverständlich spielt auch die Bibel eine große Rolle für das Buch. Geboten wird dieser Reichtum auf kaum mehr als 200 Seiten.

Wenn man etwa zwei Kilometer in den Wald gehe, sagt Hasse, der philosophierende Bauer, und dann einen Sumpf überquere, komme man zu einer Quelle. Sie habe früher den Weiler mit Wasser versorgt und sei als artesischer Brunnen angelegt gewesen, sodass sich das Wasser selbst den Hügel hinauf gedrückt habe. Dann erzählt er von Michel, dem Knaben aus der Nachbarschaft, in dem sich eine Variation auf den ewig ungehorsamen Pinocchio verberge, und von Oscar Hedstrom, einem Werkzeugmacher aus der Nachbarschaft, der in Massachusetts die Firma "Indian" gründete, zu Beginn des 20. Jahrhunderts die größte Motorradfabrik der Welt. Zur Gemeinde Lönneberga gehören insgesamt 170 Einwohner. Doch unendlich groß scheint plötzlich der kulturhistorische Reichtum dieser Landschaft zu werden, von der man zunächst dachte, sie biete eine passende Umgebung nur für Elche, Pfifferlinge und Preiselbeeren.

Als Torgny Lindgren, der Mann aus dem nun verfallenden gelben Haus, vor etwas mehr als zwei Jahren starb, schrieb die schwedische Presse, mit ihm sei der letzte Vertreter einer älteren, historisch geschulten und in einer kontinentaleuropäischen, wenn nicht deutschen Bildungstradition in der Akademie dahingegangen. Als die große Krise der Akademie im November 2017 begann, erinnerte die Presse daran, dass ein solcher Skandal mit Torgny Lindgren undenkbar gewesen sei. Und je länger diese Krise währt, in ihren Etappen und Eskalationen, desto plausibler erscheint der Gedanke, dass all diese Katastrophen nur eintraten, weil der Geist von Lönneberga verloren ging und "Kulturkröken" nun verlassen daliegt.