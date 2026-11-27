Die Biennale in Venedig hat konfliktreiche Jahre hinter sich, nun soll eine in der Vermittlerrolle erfahrene Emirstochter für etwas Ruhe sorgen: Mit Hoor Al Qasimi wird die Großausstellung erstmals von einer Frau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kuratiert.

Gerade einmal vier Tage ließ man sich nach dem Ende der diesjährigen Biennale in Venedig Zeit, um die neue Kuratorin der bedeutendsten Großausstellung der Welt auszurufen: Hoor Al Qasimi, die Tochter des regierenden Scheichs von Schardscha, wird 2028 die Biennale in Venedig künstlerisch verantworten. Auf Adriano Pedrosa, im Jahr 2024 der erste Lateinamerikaner in diesem Amt, und die Kamerunerin Koyo Kouoh, die bis zu ihrem Tod im Mai 2025 die diesjährige Ausgabe der Biennale zusammenstellte, folgt damit erstmals eine Frau aus den Golfstaaten als künstlerische Leiterin.