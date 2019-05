5. Mai 2019, 18:51 Uhr Saxofon In höchsten Sphären

Maciej Obara und sein Quartett gewinnen den BMW Jazz Award

Von DIRK WAGNER

Die eigentlichen Gewinner eines Musikerwettbewerbs sind die Zuschauer. Das gilt auch für den jährlich ausgelobten BMW Welt Jazz Award, der internationale Jazz-Größen in die Landeshauptstadt bringt. Jeweils sechs Künstler samt Ensembles werden hier von einer Fachjury ausgesucht, die die Musik jedes Jahr nach einem neuen Motto sortiert. Da wurde schon mal der Bedeutung des Schlagzeugs oder dem Einfluss der Gitarre im Ensemble eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Oder es wurde geprüft, wie Humor klingen kann. In diesem Jahr widmete sich der Wettbewerb dem Instrument, das nicht erst seit Lisa Simpson die Jazzmusik geradezu symbolisiert: dem 1840 vom Belgier Adolphe Sax erfundenen Saxofon.

In sechs sonntäglichen Matineen erlebten die Zuschauer bei freien Eintritt, wie unterschiedlich das Instrument klingen kann, das ursprünglich zwischen dem warmen Klang einer Klarinette und dem einer durchdringenden Oboe angelegt war. Eine Fachjury entschied dann, welche zwei der sechs Formationen im Finale spielen. Keine leichte Entscheidung, da beinahe jeder Mitstreiter auch in diesem Jahr wieder mit atemberaubenden, hochqualitativen Darbietungen überzeugte.

Beachtet man zudem, wie unterschiedlich die Musik der verschiedenen Saxofonisten ausgerichtet war, könnte man ebenso glaubwürdig ein Tiramisu mit einer Spargelcremesuppe vergleichen. Deshalb gilt auch in diesem Wettstreit: Es mag gute Gründe für andere Entscheidungen geben. Trotzdem sind die getroffenen Entscheidungen gut begründet. Auch, wenn die von den Zuschauern für den sogenannten Publikumspreis präferierte Französin Céline Bonacina mit ihrem gewaltigen Baritonsaxofon selbst nicht ins Finale kam. Stattdessen begegneten sich am Wochenende der Amerikaner Rudresh Mahanthappa und der Pole Maciej Obara auf der großen Bühne in der BMW Welt.

Mahanthappa überzeugte dabei mit einem rasanten Gemisch aus Bebop, Modern Jazz und indischen Einflüssen, die nicht zuletzt auch seinen eigenen Wurzeln geschuldet sind, und der einen oder anderen rockmusikalischen Färbung. Mit "Killer" von seinem ersten beim damals noch in München ansässigen Label ACT erschienenen Album "Samdhi" startete der Altsaxofonist mit Vollgas wie auf einem aufbäumendem Motorrad in ein Programm, das die halsbrecherische Geschwindigkeit die ganze Fahrt über beibehielt. Da grenzte es schon an Hochleistungssport, wie unermüdlich Rudy Royston dazu in die Trommeln und Becken drosch, während Mahanthappa sich immer wieder mit seinem Gitarristen Rez Abbasi duellierte. Und das hat wahrlich Stil, wie elegant sich die beiden bei einer solchen Wettfahrt in die Kurven legen. Danach hätte man jedenfalls darauf wetten können, dass die zweite Band gar nicht mehr hätte antreten müssen, um ihrerseits nun die europäische Sicht auf die Dinge zu betonen. Denn mal ganz ehrlich: was will ein polnischer Saxofonist gegen den mehrfach gekürten neuen Charlie Parker aus den USA ausrichten?

Umso beeindruckender war es dann allerdings, dem ebenfalls am Altsaxofon agierenden Maciej Obara und seinem Quartett dabei zuzuhören, wie sie die lyrische Seite ihrer Musik fein ausarbeiteten. Auch und vor allem das nuancenreiche Tastenspiel des jungen Pianisten Dominik Wania ließ die Musik in den höchsten Höhen schweben. Kaum aber, dass sie sich wieder der Erde näherte, gab auch sie ihre rasante Geschwindigkeit preis. Am Ende sprach auch die Jury Maciej Obara den Preis zu.

Bekannt wurde dann nebenbei auch noch, dass die Vorrundenkonzerte im nächsten Jahr nicht mehr wie bisher am Sonntagvormittag stattfinden werden, sonder getreu dem neuen Motto "The Melody at Night" auf den Dienstagabend verschoben werden.