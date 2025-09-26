Comedy Sie sind so frei 26. September 2025, 22:02 Uhr | Lesezeit: 4 Min.

Auch ein unumstrittenes Comedy-Genie der Gegenwart, Dave Chappelle, ist in Riad dabei (hier bei einem Auftritt im August 2023). (Foto: Eduardo Munoz/Reuters)

Fast die komplette erste Reihe der Stand-up-Comedy hat sich für ein Festival in Riad einkaufen lassen, mit dem der saudi-arabische Alleinherrscher Mohammad bin Salman sein Image aufbessern will. Über den Offenbarungseid einer Kunst, die behauptet, der oberste Hüter der Meinungsfreiheit zu sein.

Von Jens-Christian Rabe

