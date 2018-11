1. November 2018, 18:58 Uhr Satire Im Gleichschritt barsch

Die "Elf Scharfrichter" waren Bayerns erste Kabaretttruppe. Judith Kemp hat ihr Wirken in einer Dissertation erforscht

Von Sabine Reithmaier

Elf vermummte Herren mit blutroten Umhängen, die Henkersbeile geschultert, marschieren in den Saal und singen: "Erbauet ragt der schwarze Block / wir richten scharf und herzlich. / Blutrotes Herz / blutroter Rock / all unsere Lust ist schmerzlich." Das skurrile Ritual leitete regelmäßig die Vorstellungen der "Elf Scharfrichter" ein. Bayerns erste Kabarettgruppe bereicherte das Münchner Kulturleben nur drei Jahre lang von April 1901 bis Februar 1904. Eine kurze, sehr intensive Zeit, die Judith Kemp in ihrer Dissertation anschaulich Revue passieren ...