Trash and the City

Von Michael Neudecker

Vor dem Applaus zu gehen ist falsch, unverschämt fast, aber es hilft ja nichts: Genug ist genug. Während drinnen erstaunlich viele Leute aufstehen und kreischend klatschen, trifft man draußen Gleichgesinnte, Blicke werden ausgetauscht, entnervt bis erleichtert. Sarah Jessica Parker wird wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Stunde hinausgehen auf die Straße, und dann werden die Fans wieder auf sie warten, mit Smartphones, wie so oft in den vergangenen Wochen vor dem Theater im Londoner West End. Am Anfang war der Andrang so groß, dass sie Absperrgitter aufbauen mussten.