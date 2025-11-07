Zum Hauptinhalt springen

Sarah Jessica ParkerIhre Bewerbung wurde erhört

Lesezeit: 3 Min.

Sarah Jessica Parker, 60, New Yorkerin, Schauspielerin, und begeisterte Leserin. (Foto: Arnold Jerocki/Getty Images for Fendi)

Es ist die Rolle ihres Lebens: Die Schauspielerin ist in diesem Jahr in der Jury des Booker Prize, des wichtigsten Literaturpreises Großbritanniens.

Von Christiane Lutz

Am Ende der jüngsten und wirklich allerletzten Staffel von „And Just Like That“ sehen wir Carrie Bradshaw nach einem mehrere Episoden andauernden Ausflug in die Podcast-Welt wieder in den Laptop tippen, im Garten ihres prächtigen Eigenheims in Gramercy Park West in Manhattan sitzend. Sie schreibt: einen historischen Roman. Ihre jüngste Beziehung ist da endgültig vorbei, sie bleibt am Ende Single. Auch wenn das über zahllose Staffeln zwischen Gucci-Kleidern und Manolo Blahniks möglicherweise unterging: Carrie soll die ewig Schreibende sein. Und die ewig Lesende.

Streaming
:Carrie Bradshaw schreibt jetzt Historienromane

„And Just Like That“ schafft, was beim Vorgänger „Sex and the City“ unvorstellbar war: Der fröhliche Hedonismus in der tollsten Stadt der Welt wird langweilig.

SZ PlusVon Marie Schmidt

