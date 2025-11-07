Am Ende der jüngsten und wirklich allerletzten Staffel von „And Just Like That“ sehen wir Carrie Bradshaw nach einem mehrere Episoden andauernden Ausflug in die Podcast-Welt wieder in den Laptop tippen, im Garten ihres prächtigen Eigenheims in Gramercy Park West in Manhattan sitzend. Sie schreibt: einen historischen Roman. Ihre jüngste Beziehung ist da endgültig vorbei, sie bleibt am Ende Single. Auch wenn das über zahllose Staffeln zwischen Gucci-Kleidern und Manolo Blahniks möglicherweise unterging: Carrie soll die ewig Schreibende sein. Und die ewig Lesende.
Sarah Jessica ParkerIhre Bewerbung wurde erhört
Es ist die Rolle ihres Lebens: Die Schauspielerin ist in diesem Jahr in der Jury des Booker Prize, des wichtigsten Literaturpreises Großbritanniens.
Von Christiane Lutz
Streaming:Carrie Bradshaw schreibt jetzt Historienromane
„And Just Like That“ schafft, was beim Vorgänger „Sex and the City“ unvorstellbar war: Der fröhliche Hedonismus in der tollsten Stadt der Welt wird langweilig.
