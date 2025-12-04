Zum Hauptinhalt springen

Jugendliteratur„Ich will keine Statements abgeben, sondern etwas erzählen“

Lesezeit: 3 Min.

„Wenn ich heute jung wäre, wäre ich extrem wütend auf die Generationen vor mir“: Sarah Jäger.
„Wenn ich heute jung wäre, wäre ich extrem wütend auf die Generationen vor mir“: Sarah Jäger. (Foto: Anna-Lisa Konrad)

Welche Themen kann, welche soll man Jugendlichen zumuten? Sarah Jäger, die zurzeit aufregendste Stimme der deutschen Jugendliteratur, verhandelt in ihren Büchern Fragen wie Armut, Klassismus, Diversität. Ein Gespräch.

Interview von Christine Knödler

Bei Büchern für ein junges Publikum ist zunehmend eine scharfe Politisierung zu beobachten. Themen wie Armut, Rassismus, Krieg werden nicht mehr ausgespart, sondern offen angegangen. Im Herzen dieser Entwicklung steht die Autorin Sarah Jäger, ihre Entwicklungsromane sind immer auch präzise Milieustudien. Für ihren vierten Roman „Und die Welt, sie fliegt hoch“ wurde sie diesen Herbst mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet, dem bedeutendsten seiner Art. Zeit für ein Gespräch.

Zur SZ-Startseite

Comic
:Ausgerechnet im Asterix-Jahr

Vorwürfe von Missmanagement und sexualisierter Gewalt: Das Comicfestival Angoulême für 2026 ist abgesagt. Was ist passiert?

SZ PlusVon Martina Knoben und Kathrin Wiesel-Lancé

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite