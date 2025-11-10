Zum Hauptinhalt springen

Sapphic PopExplizite Gebiete

Lesezeit: 4 Min.

Schluss mit subtilen Andeutungen und Codes: Sängerin Chappell Roan bei einem Konzert in Franklin, Tennessee.
Schluss mit subtilen Andeutungen und Codes: Sängerin Chappell Roan bei einem Konzert in Franklin, Tennessee. (Foto: JASON KEMPIN/Getty Images via AFP)

„Sapphic Pop“ ist das Genre der Stunde. Musikerinnen wie Chappell Roan sind lesbisch, laut und schreiben Songs darüber. Warum funktioniert das so gut?

Von Monika Rathmann

Auf der Bühne der MTV Video Music Awards geht ein Burgtor auf und heraus tritt Chappell Roan, in Ritterrüstung und mit einer Armbrust, inklusive brennendem Pfeil. Die junge Sängerin aus Missouri wird gleich ihren bislang größten Hit performen, „Good Luck, Babe!“. Auch die Backgroundtänzer sind als Ritter verkleidet, sie werfen Schwerter hin und her, vor dem Visual der Burg, die ebenfalls brennt. Dazu die feinen, sanften Synthesizer-Klänge dieses Songs, der das beste Beispiel für ein Phänomen ist, das zuletzt die Musik-Welt eroberte: Sapphic Pop.

Zur SZ-Startseite

Chappell Roan im Porträt
:Aufstieg und Fall einer Prinzessin aus dem Mittleren Westen

Zwischen Depressionen und grell strahlendem Superstar-Dasein: das Pop-Phänomen Chappell Roan und sein Kampf mit den Erwartungen.

SZ PlusVon Sofia Paule

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite