Zum Hauptinhalt springen

Sanremo 2026Italien, ein Stück langweiliger

Lesezeit: 2 Min.

Ein 70er-Jahre-Disco-Song, nur mit mehr Schmalz: Sal Da Vinci auf dem Sanremo Music Festival.
Ein 70er-Jahre-Disco-Song, nur mit mehr Schmalz: Sal Da Vinci auf dem Sanremo Music Festival. (Foto: D.Venturelli/Getty Images)

Beim Musikfestival von Sanremo gewinnt der altbackenste Beitrag mit dem plattesten Text, und dann wäre da noch der Zensurvorwurf: Wird Kultur so, wenn die Rechten das Sagen haben?

Von Elisa Britzelmeier, Rom

Sanremo ist Sanremo, sagt man in Italien, wenn man darauf hinauswill, was dieses jährliche Festival für das Land bedeutet. Eigentlich ist es nur ein Musikwettbewerb, aber einer, der immer noch fünf Abende hintereinander ein Millionenpublikum vor den Fernseher holt, den alle mitbekommen, ob sie wollen oder nicht. Bei dem alles möglich scheint.

Zur SZ-Startseite

Pop
:„Ich provoziere die Leute, ja?“

Sängerin Peaches, Techno-Rock-Vorkämpferin für Freiheit und Gleichberechtigung, hat ein neues Album. Titel: „Kein Gleitgel? Wie unhöflich!“ Eine Begegnung.

SZ PlusVon Joachim Hentschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite