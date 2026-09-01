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Film„Ich sehe mich als thüringische Europäerin“

Lesezeit: 6 Min.

Nach „Der Astronaut“ und „Rose“ kommt nun Sandra Hüllers dritter Film in diesem Jahr in die Kinos.
Nach „Der Astronaut“ und „Rose“ kommt nun Sandra Hüllers dritter Film in diesem Jahr in die Kinos.
Chris Pizzello/Invision/AP

In ihrem neuen Film „Vaterland“ spielt Sandra Hüller Erika Mann, die mit ihrem Vater Thomas durch Nachkriegsdeutschland reist. Ein Gespräch über das Hadern mit der Heimat und den Trost der Kunst.

Interview von Kathleen Hildebrand

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Ein Sonntagmorgen im Sommer, Sandra Hüller war am Abend zuvor bei der Deutschland-Premiere des Films „Vaterland“ beim Münchner Filmfest zu Gast. Der Film von Paweł Pawlikowski ist in Cannes mit dem Regiepreis ausgezeichnet worden, er erzählt von einer Reise Thomas Manns zurück nach Deutschland, nach dem Krieg. Er hält Reden zu Goethes 200. Geburtstag, in Frankfurt am Main und in Weimar. Erika, seine Tochter, begleitet ihn. Ein konzentrierter, kluger Film über ein Land nach der Katastrophe, voller Wunden, voller Schuld. Sandra Hüller hält die Tür auf zu ihrem Zimmer im Bayerischen Hof, draußen steht ihr Frühstückswägelchen. Sie beobachtet, das ist ein bisschen einschüchternd. Aber freundlich ist sie, ja hilfsbereit: Man fängt schon mit der ersten Frage an, da sagt sie, aufs bereitliegende Smartphone deutend: „Wollen Sie nicht aufnehmen?“

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