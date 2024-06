Von Jörg Häntzschel

An diesen Freitag dürfte man sich in der Schweiz noch länger erinnern. Er könnte als der Moment in die Geschichte eingehen, von dem an die Schweiz sich ihrem lang verdrängten Problem mit NS-Raubkunst stellen muss. So jedenfalls muss man den Bericht verstehen, den ein Team um Raphael Gross – Schweizer, Historiker und Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin – am Morgen veröffentlicht hat.